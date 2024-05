Tite minimiza instabilidade no Fla: 'Nenhum título meu foi ganhando tudo'

Tite elogiou a atuação do Flamengo na vitória sobre o Corinthians, minimizou sua primeira instabilidade no comando do clube e projetou uma "retomada aos poucos".

O que aconteceu

Tite afirmou que desempenho e resultado foram compatíveis na "vitória consistente" deste sábado (11), no Maracanã. O Flamengo foi superior desde o início, controlou o adversário e saiu vitorioso por 2 a 0.

Ele destacou que oscilações fazem parte do processo e que não nunca foi campeão com o time "ganhando tudo". O Rubro-Negro vinha de dois jogos sem vencer, com atuações fracas em ambos, e os questionamentos sobre o trabalho do treinador ganharam força.