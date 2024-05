Fulham x Manchester City: onde assistir ao jogo da 36ª rodada do Inglês

O Manchester City visita o Fulham, neste sábado (11), às 8h30 (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres, na Inglaterra. O confronto é válida pela 37ª rodada do Campeonato Inglês.

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). O Placar UOL também acompanha o jogo em tempo real.

O City é o vice-líder do campeonato, com 82 pontos e um jogo a menos em relação ao líder Arsenal (83). São 25 vitórias, sete empates e apenas três derrotas - menor número do Inglês.