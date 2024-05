Thiago Silva celebra 'volta para casa' e brinca com Diniz: 'aposentei ele'

Thiago Silva é casado com Isabelle Silva e tem dois filhos, Isago e Iago. Os meninos jogam nas categorias de base do Chelsea.

Brincadeira com Fernando Diniz: "Eu aposentei ele [Diniz]. O Diniz é um cara especial. Tenho um carinho grande. Um cara que sempre me respeitou [quando jogamos juntos no Juventude] e hoje, como treinador, quando eu vejo o Flu eu sei que é [o time] do Diniz".

Thiago e Diniz defenderam o Juventude em 2004. Na sequência, o zagueiro foi para o time B do Porto e Diniz, para o Cruzeiro. O atual técnico do Flu iniciou a carreira na beira do campo em 2009.

Promessa de muito trabalho: "Muito trabalho. Eu sou um cara que procuro ser o mais pé no chão possível. Temos um excelente time. [...] É um time muito estruturado em todos os sentidos. Não tenho palavras, só que voltar a viver esse momento".

Chuvas no Rio Grande do Sul: "Passei alguns anos da minha juventude lá, e a situação está terrivel. Meu coração chega a estar angustiado. Essa situação deixa a gente um pouco para baixo. Torcedor, da mesma forma que ajudou na pandemia, eu peço para ajudar com o que vocês puderem. Eu vou fazer a minha doação, porque sei o quanto estão precisando".