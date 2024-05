PSG x Borussia Dortmund: onde assistir e horário e do jogo pela Champions

O jogo de ida terminou 1 a 0 para o Borussia Dortmund. Niclas Füllkrug fez o gol da vitória. O PSG precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar à final. Vitória por um gol de diferença, independentemente do placar, leva o confronto para a prorrogação e, se persistir, pênaltis. O time alemão avança com empate ou vitória no Parc des Princes.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

O PSG será obrigado a fazer uma mudança em relação à escalação da ida. Lucas Hernández rompeu ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo e está fora de ação por longo período. Tanto Beraldo quanto Danilo Pereira treinaram em sua vaga como zagueiro. O técnico Luis Enrique também experimentou a possibilidade de colocar Gonçalo Ramos no ataque, deslocando Mbappé para a ponta-esquerda.

Toda a delegação do Borussia Dortmund viajou a Paris. Bensebaini e Duranville, lesionados, são os únicos problemas para o técnico Edin Terzic. Assim, o comandante poderá repetir a escalação que venceu o PSG na ida.

O PSG tenta voltar à final após quatro anos. O clube francês jamais conquistou o principal título da Europa, tendo como melhor campanha o vice diante do Bayern de Munique, em 2020. Bayern que também superou o Borussia em 2013, última vez que a equipe chegou a uma decisão continental. O clube aurinegro já ergueu a 'orelhuda' em 1997.

O adversário de PSG ou Borussia Dortmund na decisão será definido nesta quarta (8). Real Madrid e Bayern se enfrentarão no Santiago Bernabéu após empate por 2 a 2 na ida. A grande final está marcada para 1º de junho, em Wembley, Londres.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo (Danilo Pereira) e Nuno Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery e Fabián Ruiz; Dembélé, Gonçalo Ramos (Barcola) e Mbappé. Técnico: Luis Enrique