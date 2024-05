Athlético aproveita expulsão, domina e vence o Vasco, que segue no Z4

Agenda. O próximo desafio do Furacão será contra o Rayo Zuliano, pela Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira (8). O Gigante da Colina volta a campo no próximo domingo (12), pela 6ª rodada do Brasileirão, contra o Vitória.

Classificação e jogos Brasileirão

Como foi o jogo

Expulsão define rumo do jogo. Hugo Moura errou no meio de campo e foi obrigado a fazer uma falta para evitar o gol de Zapelli, que estava cara a cara com o goleiro.

Furacão pressiona forte. Os minutos seguintes foram marcados por uma intensa pressão do Athletico sobre o Vasco. O Furacão colocou três bolas na trave e teve mais duas outras oportunidades claras de gol.

Jogadas pelas laterais. O Furacão focou em trabalhar as bolas pelas laterais com Leo Godoy e como Esquivel, fazendo com que Fernandinho e Erick tivesse oportunidade de circular a bola para encontrar uma brecha.

Enfim o gol. Com um jogador a menos pelo restante do jogo, o Vasco enfrentou dificuldades para avançar e defender. Aos 26 minutos, Erick capitalizou a pressão, marcando após um cruzamento rasteiro de Esquivel.