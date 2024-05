Conmebol mantém jogos de Inter e Grêmio e torcedores protestam

O Grêmio informou que suspendeu os treinos de hoje e amanhã, pois entende que não é momento. Clube adota cautela e atualiza a Conmebol sobre a situação do RS. Jogo ainda não foi cancelado, mas possibilidade existe.



Alguns funcionários e jogadores tiveram as casas atingidas. -- Fabíola Thiele (@fathiele) May 4, 2024

CTs alagados e treinos on-line

Gramado da Arena do Grêmio debaixo d'água Imagem: Reprodução

Já o Internacional treinou no Beira-Rio na manhã de hoje (4) e deve permanecer com treinos no estádio.

Túnel de acesso ao campo do Beira-Rio inundado Imagem: Alexandre Ernst/X

O que diz o regulamento?

De acordo com os regulamentos da Libertadores e da Sul-Americana, o abandono de uma partida se dá quando uma equipe não se apresenta para uma partida (exceto em casos de força maior), se nega a continuar jogando ou se retira do campo antes do final da partida.