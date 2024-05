Fernando Diniz se irrita com empate: 'Não dá pra tomar o gol que tomamos'

O técnico Fernando Diniz lamentou o empate do Fluminense em 2 a 2 com o Atlético-MG, neste sábado (4), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Flu iniciou o jogo com 2 a 0 e tomou o empate na etapa final do segundo tempo.

Empate: "Tivemos uma falha de marcação, no segundo também, atrás da linha da bola. Temos que corrigir, não dá pra tomar o gol que tomamos. Hoje perdemos dois pontos, não ganhamos um"

Marcelo discreto: "Não é um jogador muito de transição rápida, é de controle. Jogou na mesma posição, como contra o Flamengo. Se tivéssemos mais posse no ataque, seria opção"