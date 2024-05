Ex-aliado de Augusto Melo, Rubão 'cai atirando' e faz Corinthians ferver

O Corinthians se comprometeu a pagar R$ 25,2 milhões a um intermediário pelo acordo costurado com a VaideBet. O valor representa 7% do montante líquido do contrato.

O Timão topou uma permuta com a Gazin, indústria de colchões. O Corinthians aceitou ceder espaço nas costas da camisa de treino da equipe profissional masculina, uma placa de publicidade no CT Joaquim Grava e um camarote, com capacidade para 12 pessoas na Neo Química Arena, em troca de R$ 104 mil em camas.

A consultoria Ernst & Young, contratada para auxiliar a gestão do Corinthians, sugeriu a contratação de um CEO, ideia que ainda não convenceu Augusto. A empresa sugeriu Alexandre Leitão, ex-Orlando City e hoje no Athletico.

O último dos tópicos é a ideia de recriar o time sub-23. A categoria já foi apontada como balcão de negócios em outras gestões e serviria para alocar atletas do sub-20 que estouraram a idade.

Como fica o Corinthians sem Rubão?

Rubão não será substituído: o departamento de futebol contará com o executivo Fabinho Soldado e o diretor-adjunto Fernando Alba.