Torcedores de Fluminense e Atlético-MG brigam antes de jogo; homem é ferido

Torcedores de Fluminense e Atlético-MG se envolveram em uma briga pouco antes da partida entre as equipes, ocorrida na tarde deste sábado (4), no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (RS), pelo Campeonato Brasileiro. Uma pessoa ficou ferida.

O que aconteceu

O tumulto começou quando torcedores do time mineiro tentaram rasgar uma faixa da Young Flu, uma das organizadas da equipe carioca. O acessório estava em um dos alambrados do estádio.

A reação foi imediata, e houve confronto em um dos corredores do Kléber Andrade. As câmeras do Premiere flagraram que, no momento da correria, mulheres e crianças estavam no local rumo às arquibancadas.