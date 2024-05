Palmeiras x Botafogo-SP: onde assistir e hora do jogo da Copa do Brasil

Abel disse após o jogo contra o São Paulo que vai escalar contra o Botafogo-SP os atletas que estão bem fisicamente. O meio-campista Zé Rafael avançou na recuperação de uma lombalgia, treinou em tempo integral com o grupo durante a semana e tem boas chances de ir para o jogo.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Enquanto o Alviverde estreia na competição, o Botafogo-SP já deixou dois rivais pelo caminho. O time de Ribeirão Preto eliminou o Nova Venécia e Anápolis.

O jogo de volta acontece no dia 23 de maio (quinta-feira), às 19h (de Brasília), no estádio Santa Cruz, em Riberão Preto (SP). As equipes já se enfrentaram nesta temporada pelo Paulistão, e o Palmeiras venceu a partida por 1 a 0.

Palmeiras x Botafogo-SP

Copa do Brasil - 3ª fase

Data: 02/05/2024 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (FIFA-RJ) e Fernando Kruger (FIFA-MT)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG)

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gómez, Murilo e Piquerez; Richard Rios (Zé Rafael), Aníbal Moreno e Raphael Veiga (Luis Guilherme); Estevão, Flaco López e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.