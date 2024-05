Águia de Marabá x São Paulo: onde assistir e horário da Copa do Brasil

O Tricolor entra na competição defendendo o título. O São Paulo conquistou a primeira Copa do Brasil de sua história no ano passado, em final contra o Flamengo.

O técnico Luis Zubeldía antecipou que deve colocar um time alternativo para o duelo. O São Paulo vem em maratona de jogos e terá outros dois jogos fora de casa: contra o Vitória e contra o Cobresal (CHI).

O Águia disputa a Série D do Brasileirão e não vence há um mês e meio, ou quatro jogos. O time foi eliminado pelo Paysandu na semifinal do Estadual e pelo São Francisco na Copa Grão-Pará, além de estrear com derrota para o River-PI na Série D.

Águia de Marabá x São Paulo

Copa do Brasil - 3ª fase

Data: 2/5/2024 (quinta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: estádio Mangueirão, em Belém (PA)

Árbitro: Arthur Gomes Rabela (ES)

Assistentes: Guthiere Javarini Rodrigues (ES) e Adilson Gomes de Oliveira (ES)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Águia: Axel; Bruno Limão, Betão, David Cruz e Wender; Dindê, Patrick (Mariano) e Hitalo; Wander, Braga e Jair. Técnico: Mathaus Sodré