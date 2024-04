Jornal espanhol coloca futuro de Vitor Roque no Barcelona como 'incerto'

Com a permanência do treinador para a próxima temporada, a situação de Vitor Roque no Barcelona se torna incerta. Isso porque Xavi não demonstrou ter confiança no atacante brasileiro.

Na Copa do Rei, teve pouco protagonismo, participando de poucos minutos em algumas partidas. Além disso, ele também não teve destaque na Supercopa, ficando apenas no banco.

Outra questão que se destaca, é o fato de Vitor Roque não ter entrado em nenhum dos jogos da Liga dos Campeões. Como chegou na janela de final de ano, ele poderia ter participado das partidas contra Napoli e PSG, mas não foi opção para Xavi.