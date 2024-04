Inter vence Delfín com fim da seca de Borré e embola grupo na Sul-Americana

O Inter subiu para a vice-liderança do Grupo C, com os mesmos cinco pontos do Belgrano, mas fica atrás pelo saldo de gols (2 a 1). O Delfín vem logo atrás, com quatro pontos, enquanto o Real Tomayapo está em último, com um.

A equipe comandada por Coudet volta a campo pela Sul-Americana no dia 7 de maio, quando visita o lanterna Real Tomayapo, às 21h30 (de Brasília). Já o próximo jogo do time será no domingo (28) contra o Atlético-GO, no Beira-Rio, às 16h, pelo Brasileirão.

Curiosidade: O Delfin é o antepenúltimo do campeonato Equatoriano e só venceu dois de seus últimos dez jogos.

Como foi o jogo

Wesley, do Inter, comemora seu gol contra o Delfín, pela Sul-Americana Imagem: Gerardo Menoscal/AFP

O Inter partiu para cima buscando sair na frente logo no início, o que não ocorreu. Os visitantes controlavam a bola e as ações, só que não achavam brechas na defesa adversária e, em contrapartida, davam espaço para contragolpes. Mauricio, principal criador da equipe brasileira, estava sendo caçado em campo.