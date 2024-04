Avaí x Santos: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão pela série B

Avaí e Santos se enfrentam neste sábado (26) na Ressacada, às 20h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro pela série B.

A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere. O Placar UOL acompanhará tudo em tempo real.

O técnico Fábio Carille conta com dois desfalques: Aderlan e Pedrinho. O lateral passou por uma cirurgia na mão esquerda, enquanto o atacante teve uma pubalgia diagnosticada. Com as ausências, JP Chermont e Otero devem começar jogando.