André Silva renasce no São Paulo e cria 'dor de cabeça boa' a Zubeldía

Anunciado no início de março pelo São Paulo, André Silva renasceu na equipe após a saída de Thiago Carpini e já cria a famosa "dor de cabeça boa" a Luis Zubeldía, novo comandante da equipe, para a sequência da temporada.

Titular indiscutível?

O atleta de 26 anos foi um dos destaques da vitória do Tricolor sobre o Barcelona-EQU, em jogo da Libertadores realizado na quinta-feira (25) que acabou em 2 a 0 — ele já havia sido titular com Milton Cruz diante do Atlético-GO, no último fim de semana, após frequentar o banco em diferentes compromissos na gestão de Carpini.

André Silva participou, mesmo que indiretamente, dos dois gols do confronto em Guayaquil: primeiro, deu lindo lançamento para Ferreirinha servir Calleri, e depois participou da bola alçada na área que acabou em gol de Alisson — o atacante quase deixou o dele pouco depois, mas viu Sosa tirar em cima da linha.