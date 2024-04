Botafogo, SPFC e Ferroviária aderem a protestos contra assédio e violência

Mais manifestações

No jogo realizado entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro, as corintianas protestaram colocando mãos na boca e nos ouvidos durante o hino nacional. Na mesma noite, as atletas de Palmeiras e Avaí/Kindermann tamparam a boca na foto oficial do jogo, com as camisas 19 exibindo os números nas costas.

No sábado, Cruzeiro, América e Atlético Mineiro participaram com mais ações. O Cruzeiro incluiu um patch com o número 180 no uniforme, que será utilizado por toda a temporada. Jogadoras americanas e atleticanas usaram tatuagens provisórias com a frase "sou dona de mim" nas mãos.

Byanca Brasil, das Cabulosas, desenhou 180 com tranças no cabelo para o jogo. O número é o canal de atendimento à mulher contra a violência.