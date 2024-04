PVC: Sistema com 3 zagueiros de Carpini fez James funcionar no São Paulo

Com sua tradicional prancheta, o colunista Paulo Vinícius Coelho explicou no De Primeira como o sistema com três zagueiros escalado por Thiago Carpini na vitória contra o Cobresal-CHI pela Libertadores foi fundamental para James Rodríguez render no São Paulo.

Segundo PVC, James teve mais companhia para trocar passes e não ficou ilhado no meio de campo com o esquema 3-4-2-1.