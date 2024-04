Romero explica por que não comemorou gols em vitória do Corinthians na Sula

O atacante Ángel Romero não comemorou seus dois gols na vitória do Corinthians sobre o Nacional (PAR), ontem, pela Copa Sul-Americana. O camisa 11 explicou que foi um sinal de respeito ao futebol do Paraguai, seu país de origem.

Eu até avisei antes que não ia comemorar por ser contra um time paraguaio. Eu não vou comemorar gol contra time paraguaio, com todo o respeito que eu tenho com o futebol do Paraguai. [...] Sou um jogador de seleção e jogar contra um time do Paraguai, qualquer que seja ele, Olimpia, Cerro, hoje o Nacional, eu não ia comemorar. Romero