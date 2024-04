O que demissão de Ceni no São Paulo ensina sobre jogo decisivo de Carpini

Para garantir sua permanência no cargo de comandante são-paulino, Carpini precisa vencer e convencer. Uma vitória com atuação muito abaixo do esperado pode não ser suficiente contra o time mais frágil do grupo na Libertadores.

A derrota para o Talleres (ARG) na semana passada decepcionou a cúpula tricolor. O técnico teve 17 dias de treinamento, mas a diretoria não aprovou a atuação.

Algumas vias da diretoria são-paulina veem o desempenho de duas vitórias nos últimos nove jogos como inaceitável. Cartolas acreditam que o Tricolor precisava ter vencido mais vezes, ainda mais pelos adversários enfrentados.

As três lesões no primeiro tempo do jogo na Argentina, no entanto, atrapalharam uma avaliação mais firme. Carpini vem sofrendo com problemas e para esse jogo não terá Rafinha, Lucas e Wellington Rato.

Os problemas de Departamento Médico, porém, não devem mais servir de escudo para o treinador. Um resultado adverso no MorumBIS hoje vai complicar o São Paulo na Libertadores.

