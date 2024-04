Carpini faz mudanças e escala São Paulo com três zagueiros e James titular

Carpini tem desfalques importantes para o duelo e por isso alterou o esquema. Nomes como Rafinha, Lucas e Wellington Rato, titulares no primeiro jogo do torneio, se lesionaram e estão fora. Ferreira também está fora por lesão.

No sistema, o uruguaio Michel Araujo fará a ala esquerda. Calleri e Luciano funcionarão como dupla de ataque, com James Rodríguez solto por dentro.

