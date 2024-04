Rômulo celebra chegada ao Palmeiras após ser recusado por mais de 30 clubes

O meia de 22 anos assinou com o Palmeiras até o fim de 2028. O Alviverde acredita que ele tem um grande potencial e pode dar muitos frutos para o clube a longo prazo.

Rômulo foi um dos destaques da premiação do Paulistão na noite de ontem. Ele levou para casa dois prêmios: Craque do Interior e Revelação — além de estar escalado no time ideal da competição.

Veja outras aspas de Rômulo

Posições no Palmeiras: "Vim fazer várias posições. Gosto de atuar como meia, como ponta, vindo flutuar por dentro. Posso fazer essas situações. Já tô bem adaptado, entendo muito bem isso. Entender rápido para já poder atuar bem. O Veiga é minha referência aqui, sempre está falando comigo e a gente tem tudo para dar certo aqui".

Relação com Raphael Veiga: "Gosto muito do jogo dele, é minha referência. Pedi a camisa dele, perguntei se poderia conversar com ele. A gente nunca tinha conversado, me tratou super bem. Me deu boas palavras para eu continuar trabalhando. Depois alguns jogos veio a notícia do Palmeiras e estou muito feliz em poder atuar aqui e com ele".

Gostinho de campeão após título do Paulistão: "Vim pro Palmeiras sabendo que sempre é um clube brigando por títulos, coisas grandes. Pude sentir esse gostinho domingo, comemorei com os companheiros. Agora é poder trabalhar aqui e buscar mais títulos no Palmeiras".