Romero bate recordes pelo Corinthians e corneta: 'Tem quem não acredita'

O atacante também virou o maior goleador da Neo Química Arena, com 32 gols, superando Róger Guedes.

Fico feliz principalmente pela vitória. A gente precisava depois do empate. Jogamos bem, ficamos com a bola e tentamos sempre desnivelar o marcador. Fico feliz pela marca, é objetivo cumprido. Trabalhamos para cumprir marcas. Eu e minha família sempre acreditamos no trabalho. Tem quem não acredita, mas é preciso confiar em si mesmo. E eu confio, trabalho para melhorar a cada dia. Agradeço a todos, sem ele essa marca seria impossível

Romero, à ESPN