'O Corinthians atual é pior do que os anteriores', critica RMP

O Corinthians versão 2024 é pior do que seus antecessores, analisou o colunista Renato Mauricio Prado, no Fim de Papo. Para ele, o Timão deve brigar na parte de baixo do Brasileirão e corre por fora na Sul-Americana. A equipe de António Oliveira joga hoje contra o Nacional-PAR, na Neo Química Arena, pela 2ª rodada do torneio continental.

O Corinthians foi à final da Copa do Brasil contra o Flamengo, com o Vítor Pereira, quase ganhou. Outro dia, foi à semifinal da Sul-Americana. Eu acho que esse Corinthians atual é pior que os anteriores. O único jogador desse time do Corinthians que jogaria nesses outros é o Garro, que é um jogador diferenciado. Aí, o time melhorou, mas só aí. No resto todo, Giuliano, Gil, está todo mundo jogando melhor no Santos, e no Corinthians eu acho que formavam um time um pouco melhor que o Corinthians atual. RMP

