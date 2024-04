Meia diz que recebeu oferta para levar cartão em jogo da Sul-Americana

Meia do Always Ready (BOL), Robson Matheus afirmou que recebeu uma proposta de até 10 mil dólares (R$ 50 mil) para levar um cartão amarelo no jogo contra o Defensa y Justicia (ARG), amanhã, pela Copa Sul-Americana.

Algo ruim aconteceu. Recebi uma ligação, primeiro me oferecendo 5 mil dólares para que eu levasse um amarelo no jogo contra o Defensa y Justicia. Eu disse que não, que isso não era do meu caráter e que estou começando no futebol. Quando recusei, me ofereceu 10 mil dólares, e voltei a dizer que não, que jogo futebol porque amo, não por dinheiro. Robson Matheus

O que aconteceu

Robson afirmou que o número de telefone era do Paraguai. O grupo do Always Ready conta com Defensa y Justicia (ARG), Cesar Vallejo (PER) e Independiente Medellín (COL).