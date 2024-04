Brincadeira com gato e post antigo: Palmeiras provoca Santos após título

O Palmeiras provocou o Santos nas redes sociais após a vitória por 2 a 0 que rendeu o título do Campeonato Paulista. No X, antigo Twitter, o Alviverde brincou com o gato preto e ironizou uma postagem antiga do rival.

O que aconteceu

O Palmeiras mandou sua "solidariedade" ao gato preto que apareceu no jogo da ida, na Vila Belmiro. O vídeo mostra diversos momentos que que o Alviverde venceu o rival.