Fluminense solicita retorno de Yago Ferreira, emprestado ao Nova Iguaçu

O Fluminense solicitou o retorno do meia Yago Ferreira, que estava emprestado ao Nova Iguaçu.

O que aconteceu

O jogador de 22 anos foi um dos destaques na campanha do vice-campeonato carioca do Nova Iguaçu. Seu vínculo de empréstimo ao time da Baixada ia até setembro, mas já havia um acordo para que o retorno ao Tricolor fosse antecipado.

Sua permanência no Fluminense, porém, ainda está indefinida. Yago é filho do ex-jogador Iranildo, que também é seu empresário e afirmou que só gostaria que o atleta continuasse no Tricolor se fosse para jogar, pois ele tem propostas.