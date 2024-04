Palmeiras escala Gómez e Lázaro, Santos começa com Morelos; veja os times

Palmeiras e Santos estão escalados para a grande decisão do Campeonato Paulista. A partida será hoje (7), às 18h (de Brasília), no Allianz Parque. Abel Ferreira alterou a equipe com a volta de Gustavo Gómez e Lázaro como titular, enquanto Fábio Carille ficou sem Julio Furch e começa com Morelos no ataque.

Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, o Peixe joga por qualquer vitória ou empate. Em caso de vitória do Verdão por um de diferença, o campeão será conhecido nos pênaltis. Se o Palmeiras vencer por dois ou mais, leva a taça.

Escalação do Palmeiras

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael, Lázaro e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López.