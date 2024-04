Parceria antiga ajuda a explicar nova fase de Yuri Alberto no Corinthians

Uma relação antiga com o técnico António Oliveira ajuda a explicar o "renascimento" de Yuri Alberto no Corinthians.

O que aconteceu

Yuri conheceu António no Santos. O atual treinador do Timão era o auxiliar do também português Jesualdo Ferreira.

Em litígio com a diretoria, Yuri Alberto treinou no sub-23 com António antes de ser reintegrado por Jesualdo e negociado com o Internacional.