Em boa fase no Betis, Willian José admite contato do Palmeiras

Willian José revelou que o Palmeiras teve interesse em contratá-lo em janeiro. O centroavante de 32 anos atualmente defende o Real Betis.

O que aconteceu

O atacante brasileiro foi visto como um possível reforço para o Palmeiras. Em entrevista para o canal oficial do Betis, Willian José falou sobre a sua fase no clube e revelou que recebeu propostas em janeiro.

De acordo com o jogador, a diretoria alviverde chegou a entrar em contato com ele no início do ano, mas não houve proposta oficial. O Las Palmas também o sondou, mas a escolha foi permanecer no Betis.