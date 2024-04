James tem maior minutagem do ano no São Paulo e corre o campo todo

Ele recebeu nota 5,5 de acordo com a avaliação da plataforma especializada Footstats. Foram 27 passes certos e cinco errados, além de ter acertado um cruzamento de cinco tentados, e também um lançamento correto.

Classificação e jogos Libertadores

James Rodriguez no jogo do São Paulo contra o Talleres, pela Libertadores Imagem: Diego Lima/AFP

James se aproximou da minutagem que teve com a Colômbia na Data Fifa. Com 72 minutos em ação contra o Talleres, somando os oito de acréscimo na primeira etapa, ele ficou perto dos mais de 75 minutos em que atuou pela sua seleção no amistoso contra a Romênia.

O técnico Thiago Carpini afirmou que sabia que James não atuaria os 90 minutos, mas elogiou o que viu do colombiano. Ele citou a condição física do jogador para explicar o motivo de ter segurado uma parada de substituição nos acréscimos do primeiro tempo, após a lesão de Wellington Rato.

Jogar na casa deles com jogador a menos é correr risco, mas corria risco de ficar com um a menos no segundo, sabendo que tínhamos atletas que não suportariam os 90 minutos, como o James.