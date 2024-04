Jogador do Peñarol atingido por pedrada se manifesta: 'Com muita raiva'

Maximiliano Olivera, do Peñarol, se pronunciou em suas redes sociais após ser atingido por uma pedra que veio da arquibancada onde estavam os torcedores do Rosario Central.

O que aconteceu

Ele agradeceu pelas mensagens de apoio e expressando sua indignação com o tratamento recebido pelos torcedores do Peñarol na argentina. "Estou bem! Obrigado pelas mensagens! Tirando as dores e alguns pontos, está tudo bem! Magoados com o resultado, porque acreditamos que merecíamos mais".

"Com muita raiva pelo péssimo tratamento que nossos torcedores receberam, nossa gente. Uma vergonha! Mas todos juntos vamos lutar em todos os lugares! Peñarol e mais nada. Isso continua! Vamos e vamos", completou.