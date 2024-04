Nova joia da Espanha, Lamine Yamal não vê sentido em jogar Euro e Olimpíada

"Não seria lógico ir aos dois porque, desde que comecei, tenho tentado não me sobrecarregar e jogar demais. Mas, obviamente, se eu tiver que ir, no final estarei jogando com a Espanha e isso é um sonho".

Caso tivesse que escolher entre um ou outro, a promessa espanhola disse que optaria pela Eurocopa. O jogador ainda poderia considerar Paris dependendo do desempenho da Espanha no torneio continental.

Além da seleção, Yamal tem sido peça importante no Barcelona como titular. O atacante já chegou a 40 partidas durante a temporada 23/24. O excesso de jogos é visto como um sinal de alerta, tendo como exemplo o que aconteceu com Pedri em 2021. O Golden Boy daquele ano disputou Euro, Olimpíadas e La Liga, mas sofreu com diferentes lesões na temporada seguinte.