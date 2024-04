Corinthians contrariou Mano e apostou em Rojas para dispensar Giuliano

A atual diretoria do Corinthians contrariou o ex-técnico Mano Menezes e apostou em Matías Rojas para dispensar Giuliano, segundo apurou o UOL.

O que aconteceu

A gestão do presidente Augusto Melo optou por dispensar Giuliano. O meia foi para o Santos é um dos destaques do time que está na final do Paulistão.

O ex-técnico Mano Menezes pediu para Giuliano ficar, mas o Corinthians bateu o pé pela sua saída. Outros veteranos como Gil (outro reforço do Peixe) e Renato Augusto também não renovaram.