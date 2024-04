Carpini define São Paulo com James titular para estreia na Libertadores

É a primeira vez que James Rodríguez é escalado como titular na temporada. Ele vinha seguindo um cronograma individualizado com carga progressivas.

O principal desfalque da equipe fica por conta de Calleri. O centroavante viajou, mas não fica nem no banco de reservas para o duelo ainda se recuperando de um cisto na perna direita.

O Talleres também está definido e vai a campo com: Herrera; Benavídez, Navarro, Catalán e Rodríguez; Portillo, Portilla e Ortegoza; Sosa, Girotti e Botta.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.