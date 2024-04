Abel enche a bola do elenco do Palmeiras e usa empate como gás para final

Abel Ferreira exaltou o elenco do Palmeiras após o empate contra o San Lorenzo na estreia da Copa Libertadores. O Alviverde entrou em campo com um time bem alternativo de olho no jogo decisivo contra o Santos pela final do Paulistão no domingo (7).

O que ele disse

Fizemos melhor que o ano passado, ano passado começamos com derrota. Dou parabéns para os meus jogadores, é um orgulho muito grande ser treinador deles. Só peço que eles confiem tanto neles mesmos quanto eu. Abel Ferreira em coletiva de imprensa após o jogo do Palmeiras.