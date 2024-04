'Tite cometeu muitos erros e voltou algumas casas no Flamengo', critica RMP

'Tite está conversando demais com o Matheus Bachi': "Outra coisa, ele cometeu um erro crasso na substituição do De La Cruz: o Igor Jesus, que é um volante, um garoto promissor, é para substituir o Pulgar, é um primeiro volante eficiente, o Allan é o cara que joga no lugar do De La Cruz, ele inverteu tudo. Olha, eu acho que o Tite está conversando demais com aquele filho dele, o Matheus Bachi, ele está começando a achar que o Matheus Bachi é um gênio, é o Rinus Michel da nova geração, porque as câmeras mostram toda hora o Tite indo lá conversar com o Matheus Bachi. Daquela conversa ali, tenho certeza que boa coisa não sai".

