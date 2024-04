São Paulo vai de fretado na Libertadores, mas ainda sem avião personalizado

Dentro da aeronave, o Tricolor comanda o cardápio já de acordo com a nutricionista do clube. Em caso de lesões, o tratamento já pode ser iniciado durante o voo diante do maior espaço da aeronave personalizada.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.