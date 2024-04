San Lorenzo x Palmeiras: horário e onde assistir ao vivo a Libertadores

O Palmeiras estreia na Copa Libertadores hoje contra o San Lorenzo, às 21h30 (de Brasília), no estádio El Nuevo Gasómetro. A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos da competição.

A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras deve ter um time bem alternativo para a estreia na Libertadores. Abel Ferreira indicou que vai poupar jogadores titulares após a derrota para o Santos, pensando no segundo jogo da final do Paulistão no domingo (7).