Mbappé supera pênalti perdido, PSG vence e vai à final da Copa da França

O PSG volta a campo no próximo sábado (6), quando recebe o Clermont, às 16h (de Brasília). No domingo (7), o Rennes visita o Monaco, às 12h05. Os dois jogos são válidos pela 28ª rodada do Campeonato Francês.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve Mbappé como protagonista. O atacante foi o principal jogador de um PSG que pressionou do primeiro ao último minuto da etapa inicial. Ele teve três chances claras de gol. A primeira parou na trave, na segunda, o astro francês bateu um pênalti que foi defendido por Mandanda, mas ele não perdoou na terceira. O camisa 7 arriscou da entrada da área, viu a bola desviar na defesa e morrer no fundo das redes.

A etapa final foi mais equilibrada e de mais sustos do Rennes. Atrás no placar, a equipe visitante assustou o gol defendido por Donnarumma e não deu tantos espaços para o PSG aumentar a sua vantagem.