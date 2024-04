'Lázaro se tornará titular do Palmeiras', ouviu Hernan da comissão de Abel

O recém-chegado Lázaro causa ótima impressão no Palmeiras e deve ganhar em breve a vaga de titular no time, informa o colunista André Hernan no De Primeira.

Lázaro chama a atenção de Abel Ferreira pela qualidade técnica e ganhará a posição "naturalmente", ouviu Hernan de um membro da comissão do português. O meia entrou no 2º tempo contra o Santos, no jogo de ida da final do Paulistão, na Vila Belmiro, e agradou.