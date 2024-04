Guardiola rebate crítica sobre Haaland: 'Treinador de terceira divisão?'

"Eu fico surpreso quando isso vem de ex-jogadores. A memória desaparece rápido. Eles falharam mil vezes, um milhão de vezes, e ficavam magoados quando eram criticados por ex-jogadores", completou o treinador.

Haaland foi criticado por seu desempenho no empate em 0 a 0 com o Arsenal. O atacante tocou apenas 23 vezes na bola durante toda a partida.

"Ele [Haaland] é o melhor atacante do mundo e nos ajudou a vencer o que vencemos na última temporada. A razão pela qual não criamos muitas chances contra o Arsenal não foi o Haaland. Nós precisamos de mais presença no último terço, com mais jogadores", finalizou Pep.