Corinthians resgata jogadores após período livre, mas não encontra soluções

O Timão também sofreu na defesa. O Racing teve menos posse de bola, mas finalizou mais e teve um gol anulado antes de conseguir o empate no fim.

Félix Torres e Gustavo Henrique não se entenderam. Fagner voltou a atuar mal, assim como Hugo. Cássio caiu atrasado no gol dos uruguaios.

Raniele e Breno Bidon estiveram sobrecarregados na armação. Rodrigo Garro, apesar de alguns erros técnicos, foi novamente o mais lúcido do time.

Para buscar a vitória, António Oliveira tirou Gustavo Henrique e colocou Fausto Vera, recuando Raniele para a zaga. A opção funcionou num primeiro momento, mas depois apresentou efeito colateral. O técnico tentou corrigir com a entrada de Cacá para a saída de Bidon, porém, o zagueiro entrou frio e falhou no gol do Racing.

O resgate

O técnico António Oliveira voltou a contar com Matheus Bidu e Fausto Vera durante o segundo tempo do empate no Uruguai.