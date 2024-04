Como estão os jogadores liberados pelo Corinthians em 2024

Outros jogadores que saíram

Bruno Méndez: O uruguaio foi para o Granada após não aceitas as propostas de renovação do clube do Parque São Jorge. O zagueiro é titular do time espanhol, participou de nove jogos em 2024 e balançou a rede uma vez.

Ivan: Vendido ao Inter, o goleiro de 26 anos é reserva e só participou de um jogo na temporada, tendo atuado por 45 minutos.

Lucas Veríssimo: Após a saída polêmica do Corinthians, o zagueiro de 28 anos disputou os seis jogos do Al-Duhail em 2024. Ele deu uma assistência, mas o time do Qatar não vive boa fase e só venceu uma partida.

Felipe Augusto: O atacante de 20 anos se transferiu para o Cercle Brugge, da Bélgica, e conquistou espaço. Ele disputou dez jogos, marcando um gol e dando uma assistência no novo clube.

Além deles, o lateral esquerdo Fábio Santos se aposentou e começou a atuar como comentarista. Ele foi contratado pela ESPN e já participou e transmissão de jogo do Corinthians.