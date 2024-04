Botafogo x Junior Barranquilla: onde assistir ao jogo da Libertadores

O Botafogo tem um acordo com o técnico português Artur Jorge. Fabio Matias, porém, ainda estará à beira do gramado no jogo de hoje (2).

O elenco teve retornos importantes no fim de semana. Os atacantes Luiz Henrique e Jeffinho e o volante Patrick de Paula enfrentaram o Boavista e estão à disposição.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Marçal; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Savarino. Técnico: Fabio Matias

Junior Barranquilla: Santiago Mele; Emanuel Olivera, Jermein Peña, Gabriel Fuentes e Walmer Pacheco; Didier Moreno, Víctor Cantillo e Yimmi Chará8; Deibér Caicedo, Carlos Bacca e José Enamorado. Técnico: Arturo Reyes

Botafogo x Junior Barranquilla - Libertadores

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 3 de abril de 2024, às 19h (de Brasília)

Transmissão: ESPN e Star+