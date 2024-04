The Strongest x Grêmio: onde assistir e horário do jogo da Libertadores

The Strongest e Grêmio se enfrentam hoje (2) pela primeira rodada do grupo C da Libertadores. A partida começa às 21h (de Brasília), no estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia, a mais de 3.600 metros acima do nível do mar.

O jogo terá transmissão exclusiva no sistema de streaming pelo Paramount +.

O Grêmio chega dividido entre a estreia na competição continental e a final do Campeonato Gaúcho. No último sábado, o time tricolor empatou por 0 a 0 com o Juventude no jogo de ida da decisão.