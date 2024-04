Solidez, preparação e histórico: Flamengo encara fantasma da altitude

A solidez do Flamengo em 2024 começará a ser colocada à prova na Libertadores. A estreia diante do Millonarios, da Colômbia, já apresenta ao time um fator que foi pedra no sapato nos últimos anos: a altitude. Com histórico desfavorável, o rubro-negro conta com a logística da comissão e a boa fase para sair com um bom resultado de Bogotá.

O que aconteceu

A cidade colombiana está 2.625 metros acima do nível do mar. Em lugares acima dos 2.000 metros, o Flamengo perdeu sete vezes, ganhou quatro e empatou três considerando jogos oficiais.

A estreia na fase de grupos de 2023 também foi no alto e não traz boas lembranças. Diante do Aucas, que disputava pela primeira vez o torneio, o Flamengo de Vítor Pereira levou a virada por 2 a 1 em Quito, no Equador.