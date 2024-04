Sul-Americana começa hoje para os brasileiros; saiba tudo sobre o torneio

Lanús

Metropolitanos (VEN)

Cuiabá

Deportivo Garcilaso (PER)

Grupo H

Racing (ARG)

Coquimbo Unido (CHI)

Sportivo Luqueño (PAR)

Red Bull Bragantino

Sistema de disputa

A Sul-Americana começou no início de março com os jogos eliminatórios da primeira fase, que não contou com brasileiros. Foram 16 partidas únicas de mata entre times do mesmo país para definir os últimos participantes da fase de grupos, que se juntaram aos já classificados diretamente — via campeonatos nacionais ou derrota na terceira fase da pré-Libertadores.

Na fase de grupos, 32 equipes estão divididas em oito chaves com quatro integrantes cada uma. A composição foi definida por sorteio, e um grupo não podia conter dois clubes do mesmo país. Os times da mesma chave se enfrentam duas vezes, uma como mandante e outra como visitante, totalizando seis rodadas na fase de grupos, com término no final de maio.