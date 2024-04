Patrocinador usa IA para reproduzir voz de Cartola em vídeo de adeus ao Flu

A Betano fez um vídeo para selar a despedida da parceria com o Fluminense. A campanha é embalada pela voz de Cartola, ilustre torcedor do Tricolor que morreu em 1980.

Como foi feito

Para ter a voz de Cartola, foi utilizado um software de Inteligência Artificial. Foram analisadas e selecionadas horas de entrevistas e centenas de músicas do sambista (veja o vídeo abaixo).

A iniciativa foi idealizada com apoio e autorização da família do artista para os seus direitos autorais. A ideia de usar a voz do compositor foi desenvolvida em parceria com o estúdio Comando S Áudio e as produtoras de filme Joint e LUKTHIS Studio.