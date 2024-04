Goleiro que sofreu racismo agradece apoio de Vini Jr: 'Até a morte por ele'

Vou até a morte por ele porque ele também viveu várias vezes [o racismo]. E quando ele estava vivendo, eu também dizia: 'Não é normal'. Basta de racismo, não tem lugar no esporte. Estou muito, muito orgulhoso dele, de sua maneira de se manifestar. Agradeço por ele nos apoiar e também lutar contra o racismo. Ele sozinho não consegue... Se todos os jogadores da nossa cor de pele fossem como ele, acredito que o racismo acabaria. Cheikh Sarr, à Cadena Cope

O caso

O goleiro senegalês do Rayo Majadahonda foi alvo de insulto racista no final de semana após tomar gol no jogo contra o Sestao River. O episódio correu na reta final da partida, depois de o time da casa assumir a frente no placar.

Sarr partiu para cima do torcedor que o ofendeu, e foi expulso. Um vídeo da transmissão mostra o momento que o goleiro entra na arquibancada para tirar satisfação, e é retirado por seus companheiros.

O jogo foi suspenso após o time do Rayo Majadahonda se retirar de campo e recusar voltar. Nas redes sociais, o clube afirmou que não retomaria a partida após o jogador "ter recebido insultos racistas inadmissíveis", condenando o ato.