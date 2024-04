A caminho do Botafogo, Artur Jorge avalia vitória do Braga como último jogo

O que aconteceu

Artur Jorge tem contrato por mais um ano com o Braga e a multa é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 53,9 milhões). Dono da SAF alvinegra, John Textor garantiu que esta questão financeira já está acertada.

Classificação e jogos Brasileirão

A tendência é que o treinador assine um contrato até o fim de 2025 com o Botafogo. Ele é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias.

Artur Jorge se mostrou satisfeito com o trabalho realizado no Braga. Sob seu comando, a equipe conquistou a Taça da Liga de Portugal e se classificou à Liga dos Campeões, onde foi eliminada na fase de grupos. Atualmente, o time ocupa a quarta colocação do Campeonato Português.